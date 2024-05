Match dal sapore di A per la Perla verde

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Prima prova dell’esame di maturità per il Padel Club Riccione. Niente diploma, quello che questa mattina dalle 11 i giocatori riccionesi provano a strappare è un pass per la serie A, scendendo sui campi del Tennis Club Riccione contro il Padel Extreme-Iperauto Scuderia Blu di Monza Brianza. La squadra romagnola si è classificata seconda nel suo girone, alle spalle del K Sport Academy di Bari. Stesso piazzamento per gli avversari lombardi. I due team si trovano a contendersi il passaggio del turno per ipotecare un posto a Frascati nel raggruppamento finale contro il Centro Padel Firenze. La squadra del Padel Club Riccione conta sui suoi nove atleti, tra cui Teo Zapata attualmente numero quaranta del reaking mondiale. Lo spagnolo però non sarà presente allo spareggio per la massima serie, impegnato nel torneo di Mar del Plat del World Padel Tour. "Quella di Zapata è una grande assenza per noi -racconta Antonio Mami, l’allenatore dei riccionesi- Siamo comunque carichi, giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico che sa sempre essere molto caloroso.