Massimo Bernardini - le ultime parole a TvTalk prima dell’addio alla tv

(Di sabato 25 maggio 2024)oggi ha chiuso la stagione diannunciando l’addio televisivo e consegnando le chiavi di casasua erede, Mia Ceran. Il conduttore ha detto addio al mondo della tv dopo 542 puntate di, quasi 1000 ore di trasmissione e oltre 5000 ospiti in studio. “Vi devo dire perché ho deciso di lasciareche 23 stagioni fa si chiamava Il Grande Talk. La ragione è semplice: a luglio faccio 69 anni. Da due sono in pensione, pensione di vecchiaia, però sono quattro le ragioni per cui ho deciso di lasciare. Laè perché è meglio lasciare un’avventura quando il vento è in poppa. La seconda è perché sento che è un dovere di quelli della mia generazione passare la mano a colleghi più bravi e più giovani e che sono più in grado di me di interpretare il presente. La terza è che ho una famiglia e una moglie con cui sento di dover condividere più tempo di quanto fatto finora.