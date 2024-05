Massacrato di botte dopo l’asta per la casa | Sono svenuto nel sangue

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) “Il dolore sovrastava ogni pensiero. Perdevodalla faccia, dagli occhi, dal resto”. Arnaldo Benetti, 75 anni, modenese, presidente del consiglio di amministrazione della Pa spa di Rubiera – che opera nel settore del lavaggio ad alta pressione –, ricorda i momenti drammatici vissuti un anno fa. L’ingegnere fu pestato davanti al tribunale il 7 marzo, all’uscita da un’asta giudiziaria in cui aveva appena acquistato unaintestata al 45enne Riccardo Pappacena: quest’ultimo e il fratello 43enne Domenicoora a processo per tentato omicidio. Davanti al collegio dei giudici ieristati sentiti tutti i testimoni citati dal pubblico ministero, oltreché da Benetti e dall’azienda di Rubiera, costituiti parte civile tramite l’avvocato Luca Pastorelli. I fratelli Pappacena, ora ai domiciliari con braccialetto elettronico in Campania,difesi dagli avvocati Edoardo Salsi (per Riccardo) e Jenny Loforese (per Domenico).