Marton Fucsovics impressionato da Jannik Sinner in allenamento a Parigi | Se gioca così…

(Di sabato 25 maggio 2024) Non è una novità chee l’ungheresesi incrocino in. Il modo di colpire la palla del magiaro fa comodo all’altoatesino nella preparazione di un grande torneo e, vista la preparazione fisica di, è ideale anche per testarsi sotto il profilo atletico. E così, ieri il 22enne pusterese ehanno scambiato insieme, prima dei rispettivi impegni nel Roland Garros.farà il suo esordio da testa di serie n.2 contro lo statunitense Christopher Eubanks, mentre il 32enne nativo di Nyíregyháza se la vedrà contro il n.9 del seeding, Stefanos Tsitsipas. Chiaramente due rivali dal peso specifico diverso, considerando quanto fatto in passato dal greco in questo torneo (Finale nel 2022) e la sua affinità con la terra rossa. A questo proposito, c’è tanta curiosità sulle possibilità didi proseguire nello Slam di. Il suo avvicinamento non è stato ideale perché il problema all’anca, che l’ha costretto a ritirarsi nel corso del Masters1000 di Madrid e a rinunciare agli Internazionali d’Italia, non gli ha permesso di allenarsi per quasi tre settimane.