Martin - tanta spinta e un bell’assist Passerella da applausi per Strootman

(Di sabato 25 maggio 2024) Leali 6 Aiutato dal palo su Fabbian nel primo tempo, ci mette del suo sempre sul centrocampista nella ripresa. Cittadini 6,5 Alla prima da titolare, dimostra personalità, capacità di appoggiare la manovra in costruzione. Prezioso, annulla Saelemaekers. Vogliacco 6 Sua una delle poche sbavature difensive del Genoa, sul palo di Fabbian, ma a Castro concede poco o nulla. Vasquez 6,5 Nessuna giocata eclatante e nessuna sbavatura. Sempre concentrato. Sabelli 6. Tanto sacrificio e qualche sgroppata. Malinovskyi 7 Il vantaggio porta la sua firma, con un mancino in buca d’angolo che bacia il palo. Poi muscoli e cervello. Frendrup 7Ha vinto più contrasti di tutti in serie A e fa capire perché. Pressione continua e alla qualità abbina la qualità: avvia l’azione del gol con un’apertura pere recupera il pallone su Beukema che porta al raddoppio. Partita fantastica. Thorsby 6 Spina nel fianco con le sue incursioni.

Arriva in prima tv assoluta il prossimo 20 e 21 maggio su Raiuno “Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo” con Stefano Accorsi, la miniserie dedicata al celebre inventore e imprenditore italiano, padre della telegrafia senza fili, inventore della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni, Premio Nobel per la Fisica nel 1909. superguidatv

Non sarà il Trofeo Settecolli a Roma, dal 21 al 23 giugno, ad attirare l’attenzione degli appassionati di nuoto prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 in casa Italia. Ci si riferisce al Mare Nostrum Swim Tour, giunto alla trentesima edizione. oasport

Susana Martin Gijòn al Festival del Giallo: «Un giornalista napoletano nella mia prossima trilogia» - Susana martin Gijòn al Festival del Giallo: «Un giornalista napoletano nella mia prossima trilogia» - Giurista specializzata in relazioni internazionali e diritti umani, nata a Siviglia quarantatré anni fa, Susana Martín Gijón inizia il suo primo tour italiano domenica ... ilmattino

LIVE MotoGP, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: Bagnaia quarto nelle pre-qualifiche. Svetta Espargaró, 6° Martin e Marc Marquez in Q1 - LIVE MotoGP, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: Bagnaia quarto nelle pre-qualifiche. Svetta Espargaró, 6° martin e Marc Marquez in Q1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.07 Decisamente significativo ... oasport

MotoGP 2024. GP di Catalogna. Jorge Martin: "Soffriamo più dell'Aprilia. A Montmeló il pilota fa la differenza" - MotoGP 2024. GP di Catalogna. Jorge martin: "Soffriamo più dell'Aprilia. A Montmeló il pilota fa la differenza" - Lo spagnolo commenta le prestazioni del suo venerdì: "Abbiamo provato set-up diversi per colmare il gap con Aprilia" ... moto