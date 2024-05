Mariolina Castellone - Benevento | nuovo evento Spopolamento aree interne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 25 maggio 2024): domenica 26 maggio alle ore 17 l’per lo “: politiche per i giovani e qual è il ruolo dell’Europa”. Si terrà domenica 26 maggio, su iniziativa della Vice Presidente del Senatoe del Gruppo Territoriale 5S “Alto Tammaro”, a partire dalle ore 17:00 presso il Centro per la cultura Universitas di Morcone (BN), l’: politiche per i giovani e qual è il ruolo dell’Europa”. Si discuterà dell’allarmante situazione dellodel Sannio: in 12 anni sono andati via il 16,8% dei giovani. E, inoltre, si è alzata drasticamente l’età media: dal 2001 la fascia è salita da 45-49 anni agli odierni 55-59 anni. Ma quali sono le politiche per permettere ai giovani e a tutti gli abitanti sanniti di non abbandonare il loro meraviglioso territorio, anzi puntare sulla ricchezza che esso ha da offrire? Durante la discussione, la Vice Presidenteincontrerà cittadini e associazioni per confrontarsi con loro su politiche comuni e iniziative concrete da poter mettere in atto.