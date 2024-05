Maria De Filippi ha contattato la Peparini | le rivelazioni di Veronica

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 25 maggio 2024)per anni ha ricoperto il ruolo di professoressa nella scuola di Amici die proprio lì è nato l’amore con il suo Andreas Muller, dal quale ha avuto due belle gemelle. La coreografa negli ultimi mesi è stata in più occasioni da Silvia Toffanin a Verissimo, prima per raccontare la felicità di essere incinta, poi per dei problemi avuti in gravidanza e infine dopo la nascita delle bambine per parlare della gioia di essere diventata nuovamente mamma. Adesso l’ex prof di Amici è tornata a fare dellee l’ha fatto sulle pagine del settimanale Nuovo Tv.Dee la telefonata a. La coreografa ha dichiarato di aver sentito siaDe, che i professori di Amici dopo il parto. Pare infatti che l’abbiano chiamata anche Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, tutti per parlare del lieto evento: “Certo che l’ho sentita. Ho parlato con lei, ma anche con il suo staff, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli.