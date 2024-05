Mare Fuori - amato protagonista della serie si è sposato! Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 25 maggio 2024) L’attore Carmine Recano, noto ai più per il ruolo del comandante dell’IPM Massimo Esposito nella fortunatatv, è convolato a nozze con la compagna Donatella Tipaldi. L’attore partenopeo ha sempre condiviso pochi dettagli sulla sua vita privata, tant’è che le nozze con la compagna sono state una vera sorpresa per i fan di. Inoltre, non si avevano informazioni circa la data in cui Carmine avrebbe celebrato le nozze con Donatella, madre dei suoi due figli, Gennaro e Mirea. nati rispettivamente nel 2020 e nel 2022. Sui social ci sono soltanto alcune foto del matrimonio condivise dagli invitati e riproposte dalla neo sposa. In una di queste, si vedono i due coniugi posare per uno scatto. Alla coppia, che ha scelto come location delle nozze il Castello di Acerra, sono giunti gli auguri dell’azienda di catering a cui i due sposi si sono rivolti. Ecco ilcondiviso sui social: Viva l’amore! I nostri amici Carmine Recano e Donatella Tipaldi hanno celebrato oggi il loro matrimonio nell’incantevole Castello di Acerra.