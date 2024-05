Manila Nazzaro svela cosa ha pensato la prima volta che ha visto Stefano Oradei e poi rivela la frase scelta per le bomboniere del matrimonio

(Di sabato 25 maggio 2024), che lo scorso 5 maggio è convolata a nozze con, hato di voler allargare la famiglia. L’ex Miss Italia ha ritrovato l’amore con l’ex volto di Ballando con le Stelle dopo la separazione da Lorenzo Amoruso, al quale era legata da undici anni.di Lorenzo, la protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Nicolas e Francesco Pio. Come anticipato nel corso della sua ultima intervista a Verissimo,vorrebbe avere un terzo figlio da. Al settimanale Chi, infatti, ha dichiarato: Sì, ci piacerebbe molto. Mio padre, quando ho partecipato a Miss Italia, nel 1999, mi ha ricordato che niente è impossibile. E quellalì me la sono portata ovunque. A seguire, la neo sposa ha raccontato come ha vissuto i giorni immediatamente successivi alcon il ballerino: Sono tornata a lavorare in radio, ma mi sento ancora avdalla magia di questo sogno.

