Mangia con i piatti Vinili nel Barrio

(Di sabato 25 maggio 2024) Per un appassionato e collezionista di qualsiasi oggetto, fare una classifica dei pezzi preferiti, soprattutto se limitata, è durissima. Ma è proprio su questo principio che si fondacoi, un format creato oltre dieci anni fa da Moreno Mari, in arte Morra deejay, uno dei grandi attivisti musicali della nostra Bologna. Militante di varie avventure radiofoniche, Mari è anche un eclettico, con diramazioni stilistiche in vari campi culturali.coi, questa sera dalle 20 e fino alle 22,30 allo spaziodel Dumbo, ad esempio celebra la musica e il cibo, perché questo binomio ha da sempre una grande affinità che nello specifico abbina la cena col dj set. Ospite della serata Benedetta Cucci, che a lungo ha suonato iin vari spazi bolognesi. Anche per lei sarà dura scegliere diecidella sua discoteca, dove un largo spazio è anche per i 45 giri, utilizzati spesso con le fonovaligie.