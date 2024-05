Manchester United vince FA Cup - City di Guardiola battuto 2-1

(Di sabato 25 maggio 2024) I red devils trionfano in finale Ilconquista per la 13esima volta nella sua storia la Fa Cup, battendo in finale i campioni di Premier delnel derby e salvando così una stagione deludente. Nella finale giocata a Wembley, la squadra di Ten Hag si è imposta 2-1 sui cugini guidati .

