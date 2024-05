Maltrattava i genitori anziani | divieto di avvicinamento per un 50enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Bologna, 25 maggio 2024 – Un italiano sulla cinquantina è indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Nei suoi confronti i Carabinieri della stazione di Baricella hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e deldialle persone offese, ovvero gli. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini dei Carabinieri. Cos’è successo L’uomo indagato era andato di recente a vivere con gli. Ma la convivenza non ha funzionato e il figlio si sarebbe reso responsabile di aggressioni fisiche (spintoni), verbali (offese e minacce) e del danneggiamento del mobilio di casa. Una situazione che ha attirato l’attenzione dei vicini, preoccupati dalle urla provenienti dall’abitazione dell’anziana coppia che per alcuni mesi è stata costretta a subire gli atteggiamenti prepotenti del figlio.