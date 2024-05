Maltempo in Veneto | grandine e ‘bomba d’acqua’ nel basso Padovano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Padova, 25 maggio 2024 – Un’altra ondata dicolpisce alcuni comuni del. L’annunciata allerta gialla e le precipitazioni previste per oggi, si sono concretizzate con una breve, ma intensa,, che ha creato allagamenti nelle campagne, in qualche giardino di abitazioni e strade. Inoltre, oltre la pioggia ancheche si è prima accumulata e poi sciolta per la grande quantità di pioggia caduta in un breve lasso temporale. Il territorio comunale maggiormente colpito è quello di Montagnana. Nella zona dei colli Euganei da Arqua Petrarca a Rivadolmo è grandinato, con danni che sembrano essere stati limitati. Altra situazione nel territorio comunale di Este. A Montagnana campagne allagate Nel territorio limitrofe della città murata, lo scenario è quello visto dieci giorni fa. Allagamenti diffusi e acqua piovana che fatica a defluire. Una testimonianza diretta di un agricoltore di Montagnana, Diego Voltolin: “Nelle prime ore della mattina si è verificata una piccola bomba d'acqua registrato 35 mm circa in un quarto d'ora.