Maltempo, fulmine colpisce una casa a Saonara e scoppia l'incendio: i proprietari scappano in strada - Maltempo, fulmine colpisce una casa a saonara e scoppia l'incendio: i proprietari scappano in strada - saonara (PADOVA) - Un fulmine ha colpito una casa trifamiliare in via Costantina a saonara, questa mattina 25 maggio intorno alle 10.30. È andato a intaccare l'impianto elettrico ... ilgazzettino

