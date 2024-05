Le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono affatto buone. Almeno per quanto riguarda il Nord Italia. Le forti piogge e le grandinate dei giorni scorsi potrebbero infatti ripetersi. E la situazione rimarrà instabile almeno fino a domenica 26 maggio. thesocialpost

Meteo - Prossima settimana con altri temporali, già da lunedì. Tendenza fino a fine mese - Meteo - Prossima settimana con altri temporali, già da lunedì. Tendenza fino a fine mese - Il canale di bassa pressione che collega il nord atlantico groenlandese con l'Europa centro occidentale continuerà a guidare impulsi instabili verso l'Italia. La pausa soleggiata della domenica sarà s ... 3bmeteo

Maltempo al Nord, a rischio le coltivazioni in Veneto e in Emilia - maltempo al nord, a rischio le coltivazioni in Veneto e in Emilia - I danni del maltempo mettono a rischio le semine nel nord Italia. I maggiori danni alle coltivazioni sono stati registrati in Veneto e in Emilia Romagna. Nella zona di Vignola celebre per le sue ... adnkronos

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 26 maggio: le regioni a rischio - maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 26 maggio: le regioni a rischio - Proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 26 maggio, la fase di maltempo che da qualche giorno sta attraversando l'Italia e interesserà localmente ... fanpage