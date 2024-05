Malati - ma non mollano In bici contro il Parkinson

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Ha festeggiato i suoi 70 anni incletta coprendo la distanza di 440 chilometri, da Pesaro a La Verna e ritorno. Non sarebbe nemmeno un’impresa clamorosa, se non fosse che il dottor Filiberto Martinelli (ex primario del reparto di Rianimazione) da dieci anni è affetto dal morbo di Pakinson. Proprio per questo, il suo messaggio è ancora più forte e sconvolgente. Perché per lui lacletta è una cura. Fra i dieci amici che hanno pedalato con Martinelli "sulle strade di Francesco", così hanno chiamato la loro iniziativa, uno è diabetico ed uno cardiopatico. "La pedalata è stata un successone", commenta felice Alessandro Ariemma, referente pesarese dell’associazione "Marche Odv". L’ex presidente della Uisp provinciale, anche lui colpito dal morbo anni fa, non potendo partecipare alla tre giorni inha dato il suo contributo in altro modo per portare luce sull’argomento anzichè rimanere nel cono d’ombra in cui spesso finiscono questi