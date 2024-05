Magie al Borgo - Gnòch in Còl - artisti di strada e Biblofestival | il week-end in provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 25 maggio 2024) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano il festival deglidi“Come d’incanto” ad Ardesio, “al” a Costa di Mezzate, la sagra degliin còla a Parre, lo street food a Torre Boldone, ad Albano Sant’Alessandro e a Stezzano, la festa alpina a Casirate d’Adda ein varie località. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 25 e domenica 26 maggio. ALBANO SANT’ALESSANDRO – Street food ad Albano ALBINO – Nuovo appuntamento con le “Domeniche in Piazzo” ARDESIO – “Come d’incanto”, ad Ardesio festival deglidiBERBENNO – “”, il programma dell’edizione 2024 BOTTANUCO – A Bottanuco torna la “Festa dell’oratorio” BRACCA – “Bracca in festa” CASIRATE D’ADDA – A Casirate d’Adda tre-end con la festa alpina CASNIGO – Casnigo: alla Ss.Trinità la festa con lacc e chesciöla CHIUDUNO – Elena Parigi presenta “Un’estate con Carolina” a Chiuduno CISANO BERGAMASCO – A Cisano torna “Senza far rumore fest” CLUSONE – Nuova visita guidata a “I Grandi Classici” di Clusone – A Clusone in scena “Tri neùcc in vacansa” COSTA DI MEZZATE – A Costa di Mezzate torna “al” DALMINE – Tre-end di festa all’Oratorio San Giuseppe di Dalmine GHISALBA – “Rockin’Ghisalba”,-end fra musica e divertimento GRUMELLO DEL MONTE – “Partygiana”, a Grumello festa dell’Anpi LEFFE – A Leffe memorial Gianni Radici e “Peke” Pezzoli LOVERE – Mostra “Lovere romana.