Macron vuole Draghi a capo dell’Ue - ora bisognerà convincere tutti gli altri

(Di sabato 25 maggio 2024) Quello di Emmanuelè uno dei corteggiamenti politici più longevi di questa stagione politica. Dopo mesi di indiscrezioni sul possibile interesse del presidente francese a piazzare Marioin uno dei top job della prossima legislatura europea, finalmente una conferma. A darla durante un’intervista con Politico è stato Pascal Canfin, europarlamentare di Renew Europe vicinissimo a. Il mese scorso era stato proprio l’inquilino dell’Eliseo a smentire le voci che lo davano impegnato aglileader europei a chiamare in gioco l’ex presidente del Consiglio italiano. «Marioè un amico formidabile, ma le nomine si fanno dopo il voto», aveva detto ai giornalisti a margine di una riunione di Renew Europe a Bruxelles. Si scopre, invece, che le trattative in corso ci sono eccome ovviamente. Ma che si tratta di un gioco di equilibri precari, di strategie, annunci, smentite e ovviamente di attese.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a linkiesta©

Il presidente francese Emmanuel Macron vuole un incarico di alto livello a Bruxelles per l'ex presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. A fare il punto della situazione è Politico, che cita un'intervista a Pascal Canfin, eurodeputato del partito liberale Renaissance di Macron con una linea diretta con il presidente. iltempo

Il presidente francese Emmanuel Macron vuole un incarico di alto livello a Bruxelles per l'ex presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. A fare il punto della situazione è Politico, che cita un'intervista a Pascal Canfin, eurodeputato del partito liberale Renaissance di Macron con una linea diretta con il presidente. iltempo

Cha tra i due ci fosse un ottimo rapporto, non è una novità. Ma questa volta l’inquilino dell’Eliseo si spinge oltre e fa un importante endorsement per l’ex presidente del Consiglio, Mario Draghi. Una “spinta” che arriva in un periodo caldissimo, a una manciata di giorni dal voto per le Europee. formiche

Riemerge il nome di Draghi per guidare l'Unione europea - Riemerge il nome di draghi per guidare l'Unione europea - Pascal Canfin, europarlamentare francese dei liberali di Renew, ieri ha detto a Politico.eu che Emmanuel macron vorrebbe piazzare il suo amico draghi in uno dei posti di responsabilità: presidente ... ilfoglio

Le proposte di von der Leyen non piacciono agli alleati. "Un errore aprire alle destre estreme" - Le proposte di von der Leyen non piacciono agli alleati. "Un errore aprire alle destre estreme" - A loro va aggiunto quello della Francia di Emmanuel macron, riferimento dei liberali europei che, come ha spiegato a politico.eu il suo fedelissimo Pascal Canfin, vorrebbe portare Mario draghi ai ... rainews

Scholz avverte von der Leyen: "Errore aprire alle destre estreme" - Scholz avverte von der Leyen: "Errore aprire alle destre estreme" - Arriva dalla sua Germania il primo, vero avvertimento per Ursula von der Leyen in vista della partita per la conferma a capo della Commissione Ue ... globalist