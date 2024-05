Macron vuole Draghi a capo dell’Ue - ora bisognerà convincere tutti gli altri

Notre Dame, l'annuncio di Macron: "La riapriremo l'8 dicembre" - Notre Dame, l'annuncio di macron: "La riapriremo l'8 dicembre" - Il presidente francese Emmanuel macron ha voluto chiarire a Berlino, nell’ambito di una visita di Stato in Germania, che la Cattedrale di Notre ... iltempo

Crosetto: “Macron e Stoltenberg non decidano linea della Nato”/ “Impossibile aumentare spese militari al 2%” - Crosetto: “macron e Stoltenberg non decidano linea della Nato”/ “Impossibile aumentare spese militari al 2%” - La “linea rossa” ricordata da Crosetto non vale però solo per il segretario della Nato ma anche i vari macron e tutti coloro che in queste ... da Letta a Conte, da draghi a Renzi fino ora a Meloni, ... ilsussidiario

Cosa penso del rilancio della candidatura di Mario Draghi. Scrive Polillo - Cosa penso del rilancio della candidatura di Mario draghi. Scrive Polillo - A guardare la mappa dei sondaggi, il Parlamento europeo del dopo elezioni dovrebbe risultare quanto mai frastagliato. Dovrebbero crescere i Popolari e perdere terreno i socialdemocratici. I primi, ris ... formiche