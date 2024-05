Macerata - la giornata del medico | Noi aggrediti e mortificati | ora i corsi di autodifesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – “Il gradimento dei cittadini italiani per la figura delsi attesta attorno all’80%. Nello stesso tempo, però, aumentano le aggressioni nei pronto soccorso degli ospedali e nelle sedi di guardia medica. Per questo abbiamo deciso di organizzare per i medici da settembre deidi”. In occasione delladel2024, in programma oggi alle 17 nella sede dell’Ordine provinciale (in via Famiglia Palmieri 6), il presidente Romano Mari sintetizza in questa contraddizione l’attuale difficile condizione in cui si trova la professione. Come si spiega questa contraddizione? “Dopo la pandemia, nel corso della quale i medici e tutto il personale sanitario hanno dato il massimo, la ripartenza li ha sempre più ridefiniti in tecnici della salute, piegando la loro attività solo a esigenze economico-finanziarie. Negli ospedali sono costretti a sostenere enormi carichi di lavoro (specie quelli che operano nei servizi di emergenza), sul territorio c‘è una forte carenza di medici di base che impone a quelli presenti un notevole numero di assistiti, non si prevedono turni di riposo per le guardie mediche.