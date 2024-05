Ma dai - vanno anche loro? Temptation Islan - svelata la coppia vip Direttamente da Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 25 maggio 2024)d, il programma prodotto da Fascino PGT, la società di produzione di Maria De Filippi, torna sul piccolo schermo in prima serata su Canale 5. Si tratta ormai di un appuntamento fisso per gli spettatori che attendono le nuove coppie e le nuove storie che ruotano intorno ae ai tentatori e alle tentatrici che incontrano nei rispettivi villaggi. La data di uscita è fissata per il prossimo 13 giugno alle ore 21.20, sempre in prima serata su Canale 5 con il conduttore Filippo Bisciglia. Le puntate saranno in totale sei e da lunedì, solito giorno della messa in onda, la puntata è stata spostato al giovedì. Leggi: “Mi sono innamorato di te”., escono insieme: nuova, il colpo di scena finaled, la primadaQuest’anno dovrebbero essere presentialcune coppie vip, tra cui due protagonisti diche ultimamente sarebbero in crisi, ovvero Lavinia Mauro e Alessio Corvino, protagonisti del trono classico della scorsa stagione di