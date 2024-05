(Di sabato 25 maggio 2024) "Unae ben assortita di giovani e persone con esperienza nel sociale e nella politica. Empoli merita un sindaco che metta al primo posto l’opinione del cittadino e che operi sempre nell’interesse collettivo della città. Empoli si merita Leonardocome sindaco", così il Movimento 5 Stelle Empoli presentando la sua lista. Ecco i nomi: Jacopo Maccari, 36 anni, consigliere comunale a Empoli (M5S); Federica Sansoni, 28 anni; Matteo Giunti, 60 anni; Manuela Aglietti, 40 anni; Matteo Ferrante, 38 anni, ex consigliere comunale a Lettomannopello (M5S); Stefania Voli, 69 anni, referente gruppo territoriale M5S Empolese Valdelsa; David Rossi, 44 anni ; Carmen Costa, 63 anni, membro del “comitati difesa alberi e foreste”; Gregorio Iovieno, 48 anni; Gabriella Zambini, 63 anni; Paola Gabellieri, 52 anni; Stefano Provvedi, 69 anni; Antonio Pinto; Roberto Di Quirico, 60 anni; Sauro Balis, 61 anni; Serena Benini, 55 anni; Daniele Moncada, 45 anni; Ilaria Gaini, 51 anni; Viola Maestrelli, 21 anni; Massimo Saccà, 37 anni.

“Ripartiamo da una coalizione compatta, coesa e ancora più allargata” lo ha detto Massimo Buonanno candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Sant’Antimo. L’ex primo cittadino, dopo la fine prematura del suo mandato in seguito alle dimissioni di diversi consiglieri, ha raccontato ai microfoni di Tele Club Italia durante la trasmissione Campania Oggi la squadra […] L'articolo Elezioni a Sant’Antimo, Buonanno ci riprova: “Questa volta una squadra coesa” sembra essere il primo su Teleclubitalia. teleclubitalia

M5S in campo a sostegno di Masi: "Una squadra giovane e coesa" - M5S in campo a sostegno di Masi: "Una squadra giovane e coesa" - "Una squadra coesa e ben assortita di giovani e persone con esperienza nel sociale e nella politica. Empoli merita un sindaco che metta al primo posto l’opinione del cittadino e che operi sempre ... lanazione

La nuova stagione del San Carlo, l'ultima per Lissner - La nuova stagione del San Carlo, l'ultima per Lissner - Dodici titoli operistici, quattro balletti e ventuno concerti. Il via il 20 novembre. Il sovrintendente lascerà nel 2025 ... rainews

Confindustria Toscana, 'Orsini guida forte per sfide imprese' - Confindustria Toscana, 'Orsini guida forte per sfide imprese' - "Buon lavoro a Emanuele Orsini. Con lui costruiremo una Confindustria autorevole, coesa e capace di supportare le nostre imprese nell'affrontare le grandi sfide digitali e green che ci attendono. (ANS ... ansa