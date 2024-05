M5S - Appendino lancia Apicella e la sua lista | Noi dalla parte delle periferie e degli esclusi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 25 maggio 2024) Bergamo. Il Movimento 5 stelle si presenta e lo fa al Polaresco, alla presenza della parlamentare Chiara, vice presidente del Movimento 5 Stelle. Un’occasione importante perre la squadra pronta a correre per le amministrative del Comune di Bergamo e per sostenere, in particolare, Vittorio, candidato sindaco insieme a Elena Carnevali, coalizione di centrosnistra, e Andrea Pezzotta, per il centrodestra. Così Chiara: “Sono sicura che nel progetto che abbiamo per questa città non avremo paura di staree di chi è in difficoltà. E se questo significa opporsi ad un sistema di interessi non ho dubbi che Vittorioe la sua squadra avranno il coraggio di staregiusta”. “La scelta del Polaresco come luogo per presentare la nostra, insieme alla vice presidente, nasce dall’attenzione che abbiamo per chi rende possibile l’esistenza di una spazio come questo, polifunzionale, in cui i giovani possono esprimersi e aggregarsi – così–.