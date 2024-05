Lutto improvviso scuote il calcio - tifosi bianconeri in lacrime

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 25 maggio 2024)il mondo del. Uno che ha fatto la storia del club bianconero si è spento all’età di 85 anni. Il cordoglio del mondo dello sport Ha fatto la storia del club Enrico Favilli, che così come viene riportato da cittadellaspezia.com si è spento all’età di 85 anni. Nativo di Monteverdi Marittima, in Toscana, giocò da centravanti nel ’64-’65 in Serie D con la maglia appunto dei liguri. Nell’anno in cui, sulla panchina dello Spezia, c’erano due monumenti come Mario Tommaseo, campione nel 1944, e Luigi Scarabello, oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936 con la maglia azzurra. Morto Favilli (AnsaFoto) – Ilveggente.itUn gruppo quello, informa il sito citato prima, che ha sfiorato la promozione in Serie C. E sappiamo benissimo che allora la quarta serie italiana era davvero piena di talenti, di gente che avrebbe potuto anche giocare in categorie superiori e che sicuramente, in questi anni, avrebbe calcato i campi della Serie A.