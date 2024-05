L’Under 15 di Iemmi pronta all’ultimo round

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Scalda i motori15 Unahotels in vista delle finali nazionali di categoria in programma dal 3 al 9 giugno a Anagni, in provincia di Frosinone. Si sono svolti, infatti, i sorteggi dei gironi eliminatori delle finals che vedranno i baby biancorossi opposti a Vado Ligure, Sebastiani Rieti e Firenze: la prima accede direttamente ai quarti, mentre la seconda e la terza vanno allo spareggio per accedere fra le migliori otto d’Italia. I boys di coachsi sono qualificati alle finali scudetto grazie ad un’Interzona da applausi, classificandosi al secondo posto nel girone interregionale di Tolentino (Macerata). I biancorossi, nella giornata inaugurale, si sono dovuti arrendere alla corazzata Trento, prima del girone unico fra Veneto e Trentino Alto Adige, che ha superato la Unahotels (Bulgarelli 15, Petacchi 11) per 94-59; il match era già virtualmente chiuso all’intervallo (59-25 al 20’).