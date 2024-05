L’ultimo saluto all’oculista Marziano Moretti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Lutto nel mondo medico per la scomparsa, all’età di 79 anni, di, oculista stimato e molto conosciuto in tutta la regione Marche e non solo, avendo lavorato per trent’anni come aiuto primario all’ospedale Umberto I di Ancona (1978-2008), poi in diversi altri ospedali come Senigallia, Pesaro, Fano. Aveva iniziato a lavorare al pronto soccorso di Città di Castello, in Umbria, poi trasferitosi a Recanati ha lavorato all’ospedale dorico. Per 15 anni, come volontario, aveva collaborato con un frate francescano oculista di Bologna, che operava a Taza, una città dell’Etiopia: il medico recanatese ogni anno trascorreva le sue ferie insieme al suo amico francescano. Fu semprea portare Carlo Urbani con sé in Etiopia quando il famoso medico lavorava insieme a lui all’Umberto I. Portava avanti da anni un’attività privata ambulatoriale in via Passero Solitario a Recanati dove sua figlia Milena gestisce un negozio di ottica.