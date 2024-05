L’ultima biblioteca dell’umanità - nel quartier generale di OpenAI a San Francisco

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 25 maggio 2024) In pratica, siamo a “Killing me softly”. Se l’intelligenza artificiale finirà per assassinare il lavoro di scrittori, sceneggiatori, editor, traduttori, redattori e giornalisti, quantomeno ha iniziato a farlo con gentilezza. Proprio come nella suadente canzone ispirata a Il gioco del mondo di Julio Cortázar, la procedura è quella della strofa che segue: “Telling my whole life with his words”. Ci spieghiamo: quel geniaccio di Sam Altman, fondatore e Ad di, ha pensato bene di creare nella sede sanfranciscana, ex fabbrica di maionese nella Mission, unavecchio stile, addirittura “con aura accademica”. Laè ispirata al ricordo della Green Library di Stanford (l’università dove Altman non ha terminato gli studi, preferendo buttarsi nel mondo delle app per social media), e alla Rose Reading Room della Public Library di Midtown Manhattan: boiserie, scaffali pieni di libri di carta, divani e poltrone da lettura, scrivanie dotate di abat-jour dalle luci calde sotto cui poggiare le pagine quando rabbuia, tappeti persiani che attutiscono i passi.