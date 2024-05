Lucio Presta | Stefano De Martino? Chi una volta - poi tradisce sempre

(Di sabato 25 maggio 2024), potente manager della tv, torna a parlare del suo ex assistito Amadeus. L’occasione è il Festival della Tv su Perizona.it .

Tra Paola Perego e l’attuale marito Lucio Presta è stato un incontro casuale, avvenuto dopo la separazione da Andrea Carnevale – padre dei suoi due figli, Giulia e Riccardo – che si è trasformato presto in un punto di riferimento: “Mi ha fatto capire che non era un uomo giudicante. metropolitanmagazine

Lucio Presta, manager di Barbara d'Urso, ha definito la situazione attuale come "una storia molto complicata". In un'intervista al Festival della Tv di Dogliani, ha dichiarato: "Io sono certo che tra poco, tra molto poco tempo, tornerà il tempo di Barbara". tvpertutti

“Amadeus? Lo stimo tantissimo, ma ha fatto una cosa che non si fa nemmeno se una persona ti ha fatto veramente del male“. Così Lucio Presta ha aperto il suo intervento al Festival della tv di Dogliani. Il celebre (e potente) agente dello spettacolo è un fiume in piena di dichiarazioni, aneddoti e frecciatine al vetriolo. ilfattoquotidiano

Lucio Presta: “Amadeus ha fatto una…" - lucio presta: “Amadeus ha fatto una…" - lucio presta, nuovo attacco ad Amadeus e stilettata imprevista a De Martino: “Chi tradisce una volta, lo fa sempre” Il manager delle star non perdona l’ex conduttore del Festival e svela anche un retr ... informazione

Lucio Presta: «Amadeus Ha fatto una cosa che non si fa. Di Martino Chi tradisce una volta tradisce sempre - lucio presta: «Amadeus Ha fatto una cosa che non si fa. Di Martino Chi tradisce una volta tradisce sempre - «Io ho vuotato il sacco rispettando tempi e modi. Amedeo, che io stimo moltissimo dal punto di vista personale, ha fatto una cosa che non si fa neanche a chi fa del male. A Capodanno ... ilmattino

