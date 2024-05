Lucio Presta | Amadeus ha fatto una cosa inaccettabile De Martino? Chi tradisce una volta - tradisce sempre…Tornerà presto il tempo di Barbara D’Urso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) “? Lo stimo tantissimo, ma haunache non si fa nemmeno se una persona ti haveramente del male“. Cosìha aperto il suo intervento al Festival della tv di Dogliani. Il celebre (e potente) agente dello spettacolo è un fiume in piena di dichiarazioni, aneddoti e frecciatine al vetriolo. Al centro del mirino, neanche a dirlo, il conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo, con cui i rapporti sembrano ormai irrecuperabili. “Presentando la trasmissione di Capodanno in Calabria, ha detto una frase che non potevo accettare: ‘sa quello che ha’. Parole che mi hanno ferito, perché ne andava della mia onorabilità. Per questo ho deciso di raccontare pubblicamente certi suoi comportamenti. E non ho letto nessuna correzione a quello che ho detto”, rivela. La rivalità con Beppe Caschetto Non sono mancate le stoccate al rivale di sempre, Beppe Caschetto.