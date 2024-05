Luciano Benetton | Sono stato tradito - buco da 100 milioni Ad | Risponderò con i legali

(Di sabato 25 maggio 2024), fondatore dell’omonimo Gruppo, lascerà la propria azienda. Lo ha annunciato in un’intervista a Il Corriere della Sera: "In sintesi, mifidato e ho sbagliato.nel vero senso della parola. Qualche mese fa ho capito che c'era qualche cosa che non andava. Che la fotografia del gruppo che ci ripetevano nei consigli di amministrazione i vertici manageriali non era reale". L’imprenditore ha riferito di unpari a 100. "Non commento l'argomento, mi sto organizzando con i mieiper una risposta strutturata", ha replicato Massimo Renon, amministratore delegato diGroup. Intanto il prossimo 18 giugno è calendarizzata l'assemblea dei soci diGroup: l'azionista Edizione, hanno fatto sapere fonti del gruppo all'Ansa, introdurrà la necessaria discontinuità nella gestione manageriale della società e sarà avviato "un piano di riorganizzazione e di rilancio diGroup".

