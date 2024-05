Luciano Benetton e il buco da 100 milioni nei conti | Sono stato tradito

(Di sabato 25 maggio 2024)torna al centro della scena con un colpo di scena degno di un film. Il fondatore del noto gruppo dell’abbigliamento, a 89 anni, aveva lasciato l’azienda nel 2012 con un fatturato di 2 miliardi, salvo poi tornare nel 2018 su forte insistenza del fratello Gilberto. Ora, deluso e amareggiato, annuncia il suo nuovo ritiro: “Mifidato e ho sbagliato.nel vero senso della parola.” La decisione diarriva dopo aver capito che “la fotografia del gruppo presentata dai vertici manageriali non era reale”. Tornato in azienda per risolvere evidenti problemi, si è trovato a fronteggiare una situazione ben diversa da quella prospettata. “Edizione non era riuscita a trovare una compagine manageriale di qualità e la società perdeva parecchio,” spiega. Dal 2020 l’amministratore delegato è Massimo Renon, malamenta una totale mancanza di collaborazione: “Non mi ha mai chiesto nulla, né lui né i nuovi collaboratori.

