Luciano Benetton e il buco da 100 milioni nei conti del gruppo | Sono stato tradito

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024), 89 anni, è il fondatore deldell’abbigliamento. Aveva lasciato l’azienda nel 2012, «con la società in salute, con un fatturato di 2 miliardi e in utile, anche se la logica dice che si può sempre fare meglio. Solo dopo una forte insistenza da parte di mio fratello Gilberto ho deciso di rientrare nel 2018». Perché ilaveva difficoltà a trovare una compagine manageriale di livello. Adesso molla di nuovo l’azienda trevigiana: «In sintesi, mifidato e ho sbagliato.nel vero senso della parola. Qualche mese fa ho capito che c’era qualche cosa che non andava. Che la fotografia delche ci ripetevano nei consigli di amministrazione i vertici manageriali non era reale». La storiadice che «Edizione non era riuscita a trovare una compagine manageriale di qualità. La società perdeva parecchio. Appena rientrato cerco di risolvere gli errori più evidenti, verso la fine del 2019 mi suggeriscono una candidatura per il ruolo di amministratore delegato».