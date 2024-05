Luciano Benetton e il buco da 100 milioni - l’amaro addio | Sono stato tradito

Di Lorenzo, al via l’asta. L’Inter può offrire 30 milioni, ma ci sono anche Juve e Roma. Scrive la Gazzetta che Di Lorenzo piace all’Inter. Il capitano considera terminata la sua esperienza a Napoli. Un profilo come quello di Giovanni Di Lorenzo però non può non interessare ai campioni d’Italia, che anche sullo zoccolo duro italiano hanno fondato le recenti fortune.

