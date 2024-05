Luciano Benetton choc | Buco da 100 milioni di euro Sindacati allarmati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 25 maggio 2024)ammette il fallimento. Quello che decreta la fine di un’era. Drammaticamente. Perché è traumatico l’addio alla creatura alla quale ha dato il nome ad uno dei marchi simbolo della tessitoria italiana. “In sintesi, mi sono fidato e ho sbagliato. Sono stato tradito nel vero senso della parola”, ha dichiarato nella lunga intervista concessa al Corriere. “Qualche mese fa ho capito che c’era qualche cosa che non andava. Che la fotografia del gruppo che ci ripetevano nei consigli di amministrazione i vertici manageriali non era reale. Per fortuna avevamo deciso di ritirare da tempo dalla Borsa la. E quindi i rischi imprenditoriali erano e sono tutti in capo alla famiglia”, ha spiegato. La bomba, così come lo stessoha definito quel che è stato scoperto dopo in uno dei consigli dell’azienda, è “Undi bilancio drammatico, uno shock che ci lascia senza fiato.