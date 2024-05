Luciano Benetton - addio con il buco A 89 anni lascia il gruppo con un rosso di 100 milioni Colpa dei manage - ho sbagliato a sceglierli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Crea sconcerto la confessione diche in un’intervista al Corriere della Sera fa sapere che ildi Ponzano è alle prese con undi bilancio 2023 “attorno ai 100di euro”. Il fondatore, che si appresta are il ruolo di presidente, rinfaccia la cattiva gestione a dirigenti e all’ amministratore delegato Massimo Renon, da lui scelto. “Mi sono fidato e sono stato tradito”, dice. Al di là della buona fede o meno di, non è peraltro certo la prima volta che la famiglia scarica suir la responsabilità di gestioni fallimentari o peggio, come fu tristemente noto nel caso del disastro del ponte Morandi. Ora a rischiare dover convivere con le conseguenze della mala gestio durata 4saranno i 6mila dipendenti dell’azienda. L’didovrebbe essere ufficializzato nell‘assemblea del prossimo 18 giugno. Il mancato raggiungimento da parte deldegli obiettivi prefissati al 2023 dal piano industriale “era previsto, ma non certo delle dimensioni indicate nell’intervista al Corriere da”, dicono le organizzazioni sindacali di Treviso.