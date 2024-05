Lucia Annunziata | Io via dalla Rai per Meloni Ora penso a quello che andremo a fare in Europa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024)è candidata indipendente del Partito Democratico nella circoscrizione Sud alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Aveva detto che non sarebbe scesa in campo, ma alla fine l’ha convinta Elly Schlein: «Mi ha fatto una proposta credibile, assicurandomi la possibilità di muovermi in autonomia, libera di portare avanti le mie idee. Per me è importante essere indipendente, non iscritta al Pd, pur con il massimo rispetto per il partito e chi ne fa parte. In generale, credo che aver fatto liste aperte all’esterno sia un punto di forza, che la gente valuta positivamente. In altri partiti c’è un orizzonte più ristretto, mi pare».fa sapere di essere in totale disaccordo con la presidente del Consiglio Giorgia: «Me ne sono andataRai proprio per questo. Ma non voglio perdere tempo apolemiche, meglio pensare achein».