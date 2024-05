Lotito | Sarri mi chiese Zielinski - ma lui non ha voluto lasciare Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2024) Il presidente della Lazio, Claudio, ha risposto in modo puntuale ad alcune critiche mossa danell’ultima intervista concessa ad Alfredo Pedullà per Sportitalia.ha affidato le sue parole all’edizione romanda del Corriere delle Sera, il presidente della Lazio non ha gradito le lamentele sul mercato estivo dell’anno scorso.: «Quest’anno meno punti? Non so se è una questione di carattere» Le parole dial Corriere della Sera: «Berardi enon si sono mossi, ma ho preso giocatori che piacevano lui: Rovella, Isaksen e lo stesso Kamada. Lui ha chiesto Berardi, che alla fine non ha lasciato il Sassuolo. Per come è andata, il ragazzo, sfortunatissimo per il grave infortunio subìto qualche tempo fa, probabilmente non ci avrebbe potuto aiutare. Un’altra sua richiesta fu, ma nemmeno lui ha lasciato, così abbiamo preso Rovella, che apiaceva.