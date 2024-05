Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show L’annuncio | Scendo dal treno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 25 maggio 2024). Non è un rumor o un’indiscrezione: è stata la diretta interessata a daresui social network. La cantante, attrice e imitatrice ha deciso di mollare il fortunato programma di Carlo Conti, in onda ogni venerdì sera su Rai1 nel periodo autunnale, dove era presente fin dalla prima puntata. Unoche in passato ha rappresentato una rinascita per la, che grazie alla proposta di Conti è tornata a lavorare dopo il periodo di depressione scaturito dalla morte del marito Gianni Brezza.è sempre stata un pilastro per il format, “l’unica regina” della trasmissione, così come era solito definirla il conduttore Rai ad ogni inizio serata. Perchéha annunciato l’addio ain un lungo post su Facebook: “Miei cari tutti, eccomi di nuovo a voi! Come state? Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente”, ha premesso la 73enne.