Loretta Goggi | Ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e quale Show

(Di sabato 25 maggio 2024)non sarà nella giuria delladi “”: l’artista ha raccontato i motivi che hanno portato a questa decisione sui suoi canali social dove ha pubblicato un lungo post: Cari amici, eccomi di nuovo qui! Come state? Recentemente vi avevo parlato del meraviglioso periodo che sto attraversando grazie all’arrivo nella mia vita di una creatura che ha riempito le mie giornate, i miei pensieri e il mio cuore di gioia e tenerezza, facendo sparire ogni progetto o iniziativa lavorativa dmia mente. Conosco bene questa sensazione, già incontrata altre volte nel mio percorso, che mi ricorda cosa avevo promesso a me stessa: mettere sempre al primo posto la mia vita. Non mi sarei mai persa di vista! Così, ogni volta che ho sentito il bisogno di guardarmi dentro, che ho percepito che qualcosa non andava come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa subito dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava.