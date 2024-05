Lorenzo Simonelli | Riparto con il record italiano Avevo una lesione al femorale - c’è margine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) L0renzoha firmato ildei 110 ostacoli, correndo un rilevante 13.21 con 0,4 m/s di vento contrario a Nancy. L’azzurro si è distinto in Francia, ha ritoccato di sei centesimi il vecchio primato di Paolo Dal Molin e ha migliorato di dodici centesimi il personale, strappando anche il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024.ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Si riparte come era finita la stagione indoor, con un! Davvero contento, ho avuto sensazioni molto buone e sono felice per essere riuscito a riportare i progressi dell’inverno già nella prima gara all’aperto, dai 60 ai 110 ostacoli. Dentro di me nondubbi, ero tranquillo e l’ho dimostrato“. L’azzurro ha spiegato nel dettaglio lo stop delle ultime settimane: “Ero al rientro da un breve stop a scopo precauzionale, per una piccoladi un paio di millimetri alche ho rimediato nella trasferta oltreoceano prima delle World Relays alle Bahamas.