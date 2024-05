Lorenzo Simonelli fenomenale | record italiano e minimo per le Olimpiadi! Danza da sballo - battuto McLeod

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024)ha incominciato la stagione all’aperto con il botto e ha firmato ilsui 110 ostacoli, tra l’altro con 0,4 m/s di vento contrario. Il giovane talento laziale si è esaltato al Meeting di Nancy, correndo un ottimo 13.21 e togliendo sei centesimi al vecchio primato siglato tre anni fa a Rovereto da Paolo Dal Molin. Il 21enne, che in inverno aveva conquistato la medaglia d’argento sui 60 ostacoli ai Mondiali Indoor (con annessonazionale di 7.43), ha ritoccato di dodici centesimi il suo personale corso nella passata annata agonistica.ha anche firmato ilper ledi Parigi 2024 (fissato in 13.27) e si è inserito al secondo posto delle liste europee stagionali, a un solo centesimo dal belga Michael Obasuyi (13.20 la scorsa settimana). La sua gara in Francia è stata spettacolare: è scattato come una molla (0.169 il tempo di reazione), dopo quattro barriere era già nettamente avanti, ha mostrato un’azione veloce e potente, ha annichilito una concorrenza di lusso capitanata dal polacco Damian Czykier (13.