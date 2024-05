Lo United mette una pezza ad una stagione deludente e vince la Fa Cup battendo il City

(Di sabato 25 maggio 2024) Il Manchesterribalta i favori del pronostico e batte il Manchesternella finale di Fa Cup per 1-2. La squadra di Ten Hagunaad unadisastrosa e si qualifica all’Europa League. Hanno concluso il campionato da ottavi con 6 pareggi, 14 sconfitte e 60 punti, a -31 dalvincitore della Premier League. Loha saputo sfruttare le occasioni avute: nel primo tempo sono arrivati i gol di Garnacho (30?) e Mainoo (39?). Il Manchesterha provato a rimontare con il gol di Doku all’87’, ma non è bastato. Lola Fa Cup. Il Guardian: “Dove sono stati per tutta la” Il commento del “Guardian“: È tutto finito a Wembley, dove il Manchesterha concluso unacaoticail Manchesterndo la Fa Cup. Sono vincitori inaspettati ma meritevoli, dopo aver dato una straordinaria dimostrazione di resilienza e ostinazione, cogliendo due delle poche occasioni che gli si sono presentatw.

