Lo storico hotel Estense si rinnova Ospiterà eventi - cene e meeting

(Di sabato 25 maggio 2024) Nuovo look per il ristorante dell’di Gatteo Mare, uno dei locali storici della località balneare. E’ stato inaugurato dal sindaco Roberto Pari insieme al titolare Riccardo Tonielli che racconta: "Questo progetto è il risultato dell’unione fra tradizione e innovazione e il nuovo nome lo rappresenta in pieno. Il ristorante infatti è stato denominato ’Mattarelli’ per un forte richiamo alla tradizione della pasta fresca e a uno spirito leggero e divertente. L’obiettivo di questa ristrutturazione, coordinata dallo studio architettonico Ovre Design e con la consuleza di Teamwork Hospitality, è destagionalizzare e rendere questocon il ristorante un punto di riferimento anche per la gente del posto. Sarà una location pensata pera tema e anche perdi lavoro, poiché all’interno del ristorante è stata strutturata una sala conferenze polifunzionale. Nel nuovo ristorante Mattarelli sarà possibile fare la colazione dalle 7.

