Lo sposo inonda la sposa di champagne durante il matrimonio - scoppia la polemica | Poco elegante

(Di sabato 25 maggio 2024) Cole Hennessey e Kristal Kim sono una coppia di neo sposi originari di Houston, Texas. I due hanno deciso di celebrare il loroin Italia, più precisamente sul Lago di Como a Villa Regina Teodolinda. Non si tratta certo dei primi americani che si spostano in Italia per le nozze, ma, in questo caso, è successo qualcosa che ha fatto discutere. Ha spiegarci cosa è accaduta è Emma, sorella delloe tiktoker, la quale ha ripreso e pubblicato in un video di 25 secondi tutta la giornata, dalla cerimonia, al pranzo fino al taglio della torta e l’apertura dello spumante. Ed ecco i problemi. Cole ha stappato lo spumante e, preso dall’entusiasmo, ha rivolto la bottiglia verso landola di bollicine. Kristal non sembrava essersela presa, anzi era molto divertita. Tuttavia, i commenti sotto il TikTok di Emma, hanno trovato irrispettoso il gesto delloche, come riporta il Daily, ha dato il via ad unache ha costretto la tiktoker ha silenziare i commenti e tagliare l’ultima parte di video.