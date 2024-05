Lo Spezia torna in ritiro a Santa Cristina D’Angelo e Macia a colloquio per chiarire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Lo, per il terzo anno consecutivo, andrà inin Valgardena. Gli Aquilotti soggiorneranno nell’incantevole località trentina dal 18 luglio all’1 agosto, con quartier generale l’Hotel Diamant Spa Resort e il campo sportivo ‘Mulin da Coi’. Sembra una data lontana quella di metà luglio, ma per i tempi tecnici del calcio è dietro l’angolo, ragion per cui si imporrebbe un’accelerata nell’attuazione dei programmi societari già stabiliti dai Platek in linea di massima. Solo, però, con l’arrivo del presidente Philip Platek al ‘Ferdeghini’, in programma i primi giorni di giugno, l’area tecnica diretta da Eduardopasserà a tradurre in pratica i diktat impartiti dalla proprietà americana in tema di costruzione della squadra 2024-25. Alle viste cessioni eccellenti e qualche investimento, nella prospettiva di una drastica riduzione del monte ingaggi. Un peccato si debba aspettare venti giorni dal termine del campionato per dare sostanza ai piani operativi, con qualche occasione allettante nel mercato in entrata che si rischia di perdere per strada, non giocando d’anticipo come sarebbe opportuno per una società come loche avrà un budget limitato.