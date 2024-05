Lo ha deciso con Mediaset Myrta Merlino - la scelta choc su Pomeriggio Cinque

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Colpo di scena su. Si era parlato in questi giorni di una notizia particolare che coinvolgeva la conduttrice, ma ora ci sarebbe stato un ripensamento anche da parte die il pubblico hanno appena saputo tutto. I telespettatori assisteranno a qualcosa di insperato fino a pochi giorni fa, ma certamente ci sarà soddisfazione.ha avuto alti e bassi a, infatti ha ricevuto sia complimenti ma anche diverse critiche in questa sua prima stagione tv a. In molti hanno addirittura rimpianto Barbara D’Urso, ma l’ex presentatrice di La7 è sempre andata avanti per la sua strada anche se in diverse occasioni è stata sostituita dal collega Giuseppe Brindisi. Leggi anche: “So come sta davvero”. Fedez, èa parlare chiaro: “L’ho sentito”, la decisione suPurtroppo gli ascolti televisivi non sono stati eccezionali.