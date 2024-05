LIVE – Torres-Benevento - ritorno playoff Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 25 maggio 2024) Latestuale di, match valevole per ildel secondo turno della fase nazionale deidel campionato italiano di. La compagine sarda ha assolutamente bisogno di vincere con due gol di scarto per ribaltare il punteggio della gara di andata e staccare il pass per la semifinale. La formazione giallorossa, dal suo canto, è forte della vittoria conquistata lo scorso martedì tra le mura amiche del Vigorito e farà di tutto per difendere o addirittura incrementare questo vantaggio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 maggio alle ore 20:30. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV PER AGGIORNARE FAI REFERSH O CLICCA F5ore 20:30 SportFace. .

Torres-Benevento: lo stadio Vanni Sanna sold out - torres-benevento: lo stadio Vanni Sanna sold out - Tutti venduti gli oltre seimila biglietti. File ai botteghini e molti delusi. Dalla Campania in arrivo circa 500 tifosi ospiti ... lanuovasardegna