LIVE Serie C - playoff | ritorno quarti di final - subito sotto la Juventus Next Gen

La diretta testuale di Avellino-Catania, match dello stadio Partenio valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine biancoverde, dopo la sconfitta rimediata nella gara di andata del Massimino, non vuole lasciarsi scappare la possibilità di accedere alle semifinale e cercherà in tutti i modi di rimontare. sportface

La diretta testuale di Carrarese-Juventus U23, match dello stadio Dei Marmi valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Archiviato il pareggio per 1-1 maturato nella gara di andata del Moccagatta, le due squadre scenderanno in campo per decretare chi andrà in semifinale. sportface

Avellino-Catania (Play-off Serie C): Tabellino e Cronaca in diretta - Avellino-Catania (Play-off serie C): Tabellino e Cronaca in diretta - Tutto pronto per la diretta di Avellino-Catania, gara di ritorno del Secondo Turno della Fase Nazionale dei play-off serie C ... irpiniaoggi

Playoff Serie B: Cremonese – Catanzaro è in onda ADESSO! - Playoff serie B: Cremonese – Catanzaro è in onda ADESSO! - Chi raggiungerà il Palermo in finale Cremonese e Catanzaro si battaglieranno nella semifinale di ritorno dei Playoff di B ... generationsport

Cremonese-Catanzaro: dove vedere la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, orario e formazioni ufficiali - Cremonese-Catanzaro: dove vedere la semifinale di ritorno dei playoff di serie B, orario e formazioni ufficiali - Il Venezia attende la sua avversaria per la finale playoff che verrà fuori dalla sfida tra Cremonese e Catanzaro. Al Ceravolo è terminata 2-2, con i calabresi che nel finale hanno ... ilmessaggero