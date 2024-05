LIVE Savona-Pro Recco - A1 pallanuoto 2024 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

Leggi tutta la notizia su oasport

La Pro Recco mette in mostra la sua potenza e conquista gara 1 della finale scudetto a Punta Sant'Anna, battendo la Rari Nantes Savona per 8-5. Davanti a 800 spettatori, i campioni d'Europa e d'Italia in carica hanno dominato, portandosi in vantaggio per 4-0 nei primi nove minuti e mezzo, grazie a una difesa impenetrabile. Oggi, 25 maggio, a Savona si giocherà gara 2: i biancocelesti cercheranno di ottenere il loro 36° titolo, il terzo consecutivo, mentre i biancorossi dovranno vincere per sperare in gara 3 il 29 maggio. Savona punta quindi come detto al 36° titolo e al terzo consecutivo, mentre l'ultimo scudetto di Pro Recco, che ne ha tre in totale, risale alla stagione 2004-2005.