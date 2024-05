LIVE Savona-Pro Recco 1-10 - A1 pallanuoto 2024 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.53 Goooooooooooooool, Condemi batte il fallo non viene contrastato e sigla la rete,-Pro1-10. 7.23 Goooooooooooool, Rocchi, prima rete dei padroni di casa,-Pro1-9. 7.55 Inizia l’, palla alla ProFinisce il terzo-Pro0-9. 0.36 Goooooooooooooool, Condemi, altro rigore che non lascia scampo,-Pro0-9. 1.01 Del Lungo dice no a Bragantini. 2.09 Doppio miracolo di Nicosia su Zalanki e Aicardi. 3.27 Passaggio sbagliato da Echenique. 5.05spreca ancora una volta la superiorità numerica. 6.05 Grande recupero palla di Cannella. 7.55 Inizia il terzo! Palla alla Pro. Finisce il secondo-Pro0-8. 0.30 Goooooooooooooool, Younger, rigore di forza,-Pro0-8. 0.51 Goooooooooooooool, Younger, incrocio perfetto,-Pro0-7. 2.

3.56 Gooooooooooooool, Iocchi Gratta, schiacciata in rete, Savona-Pro Recco 0-4. 5.15 Gooooooooooooool, Presciutti, diagonale perfetta sul secondo palo, Savona-Pro Recco 0-3. 6.17 Traversa di Vavic.

